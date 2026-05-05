Россия атаковала железную дорогу в трех областях: уничтожен вагон, поврежден электровоз

Утром 5 мая в Харьковской области российский дрон атаковал и уничтожил вагон "Укрзализныци". На Полтавщине российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, а на Днепропетровщине поврежден электровоз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадавших нет, ведь сработал мониторинговый центр, благодаря чему люди своевременно перешли в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена.

Кулеба рассказал, что в Полтавской области российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Также обошлось без пострадавших. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Также Кулеба сообщил еще о оде российский удар - по станции на Днепропетровщине. Во время атаки дроном поврежден электровоз, находившийся на путях.

Поезд был остановлен предварительно из-за опасности дрона. Так что работники также были заранее предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.