Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала железную дорогу в трех областях: уничтожен вагон, поврежден электровоз

вагон поезда, пожарные
За время войны РФ нанесла 4700 ударов по инфраструктуре "Укрзализныци" / ГСЧС Украины

Утром 5 мая в Харьковской области российский дрон атаковал и уничтожил вагон "Укрзализныци". На Полтавщине российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, а на Днепропетровщине поврежден электровоз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадавших нет, ведь сработал мониторинговый центр, благодаря чему люди своевременно перешли в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена.

Кулеба рассказал, что в Полтавской области российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Также обошлось без пострадавших. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Также Кулеба сообщил еще о оде российский удар - по станции на Днепропетровщине. Во время атаки дроном поврежден электровоз, находившийся на путях.

Поезд был остановлен предварительно из-за опасности дрона. Так что работники также были заранее предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.

Автор:
Светлана Манько