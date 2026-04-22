Россия атаковала дронами железную дорогу и портовую инфраструктуру Одессы: есть погибший

22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Левое. Погиб помощник машиниста. Под ударом России была и портовая инфраструктура Одессы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, ночью вражеским БпЛА на станции Запорожье-Ливе атакован сортировочный парк. В момент удара на пути находился поезд с электровозом.

Кулеба рассказал, что погиб помощник машиниста. Машинист госпитализирован в больницу.

Министр добавил, что под ударом России была портовая инфраструктура Одессы. В результате попаданий дронов возникли пожары, поврежденные причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов, но обошлось без пострадавших.

"Очередное доказательство терроризма Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ночью 20 апреля российская армия нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.

В результате атаки был поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, здание вокзала.