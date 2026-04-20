Россия нанесла удары по железной дороге в Харьковской области: поврежден подвижной состав и здание вокзала (ФОТО)

Ночью 20 апреля российская армия нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что в результате атаки поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, здание вокзала.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

В Минразвитии напоминают, что Россия системно атакует украинскую железную дорогу. Только с начала этого года зафиксировано более 600 атак и повреждено более 1800 объектов.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря ни на что, железная дорога не останавливается. Железнодорожники оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и ежедневно обеспечивают непрерывное движение поездов по стране.

