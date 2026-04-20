Росія завдала ударів по залізниці в Харківській області: пошкоджено рухомий склад та будівлю вокзалу (ФОТО)

Вночі 20 квітня російська армія завдала ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу.

Повідомляється, що ніхто з людей не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

У Мінрозвитку нагадують, що Росія системно атакує українську залізницю. Лише з початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об'єктів.

У відомстві наголосили, що попри все, залізниця не зупиняється. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною.

