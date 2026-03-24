"Укрзалізниця" посилює правила безпеки пасажирів у поїздах: що потрібно знати

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як змінюється безпекова ситуація на залізниці

"Укрзалізниця" наголошує на важливості готовності до евакуації у разі сигналу про підвищену небезпеку. Пасажири повинні підготуватися, одягнутися та тримати під рукою документи й телефон, залишаючись на місці до вказівки провідника.

Під час безпекової зупинки поїзда, коли провідник дає сигнал на евакуацію, слід залишити вагон через найближчий вихід без тисняви та паніки, залишивши валізи та великі речі на місцях, і допомагати тим, хто цього потребує. Після виходу з вагона пасажирам рекомендують швидко дістатися до укриття або на безпечну відстань від поїзда, не скупчуватися поруч і тримати провідника в полі зору. У разі вибухів поблизу слід лягти обличчям донизу, закрити голову підручними предметами та уважно виконувати вказівки провідників і вокзальників.

Повернення до вагона відбувається лише після сигналу про завершення небезпеки, а при переході колій потрібно бути максимально уважними та слідкувати за зустрічними поїздами.

У прохолодну погоду пасажирам радять користуватися ковдрами, які залишаються у вагонах протягом усього року. Особливу увагу слід приділяти дітям, заспокоювати їх, брати улюблені іграшки та смаколики, щоб поїздка залишалася максимально безпечною та передбачуваною. Дотримання цих правил допоможе зберегти спокій, уникнути травм та безпечно дістатися до пункту призначення, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам “Укрзалізниці”, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів. 

Автор:
Ольга Опенько