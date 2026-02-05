Працівники УЗ отримуватимуть по 20 тисяч грн доплати щомісячно за ліквідацію наслідків обстрілів

Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам “Укрзалізниці”, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів. До кінця опалювального сезону такі працівники отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Доплати залізничникам

"До кінця опалювального сезону працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, отримуватимуть додаткові 20 000 гривень щомісяця", - написав він.

Паралельно з цим, за словами посадовця, держава працює над посиленням захисту залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів.

Нагадаємо, наприкінці січняуряд ухвалив постанову про запровадження щомісячних доплат у розмірі 20 тисяч гривень для працівників енергетичної, комунальної та транспортної сфер, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Йдеться про фахівців енергетичних компаній незалежно від форми власності, підприємств житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці", які безпосередньо працюють на аварійно-відновлювальних роботах. Саме вони у складі ремонтних бригад щодня виїжджають на пошкоджені об’єкти, відновлюють електро-, газо-, тепло- й водопостачання, а також роботу газової інфраструктури після атак.

Обстріли залізниці

Вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. У Шосткинському районі під обстріл попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу.

Також 2 лютого армія Росії здійснила чергову атаку на об’єкти “Укрзалізниці”. На Запоріжжі ворог атакував дроном тепловоз, який перебував на станції.

В зв'язку з ситуацією "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.