Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Працівники УЗ отримуватимуть по 20 тисяч грн доплати щомісячно за ліквідацію наслідків обстрілів

гривні
Уряд запроваджує доплати залізничникам / Shutterstock

Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам “Укрзалізниці”, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів. До кінця опалювального сезону такі працівники отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Доплати залізничникам

"До кінця опалювального сезону працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, отримуватимуть додаткові 20 000 гривень щомісяця", - написав він.

Паралельно з цим, за словами посадовця, держава працює над посиленням захисту залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів.

Нагадаємо, наприкінці січняуряд ухвалив постанову про запровадження щомісячних доплат у розмірі 20 тисяч гривень для працівників енергетичної, комунальної та транспортної сфер, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Йдеться про фахівців енергетичних компаній незалежно від форми власності, підприємств житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці", які безпосередньо працюють на аварійно-відновлювальних роботах. Саме вони у складі ремонтних бригад щодня виїжджають на пошкоджені об’єкти, відновлюють електро-, газо-, тепло- й водопостачання, а також роботу газової інфраструктури після атак.

Обстріли залізниці

Вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. У Шосткинському районі під обстріл попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу.

Також 2 лютого армія Росії здійснила чергову атаку на об’єкти “Укрзалізниці”. На Запоріжжі ворог атакував дроном тепловоз, який перебував на станції.

В зв'язку з ситуацією "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Автор:
Ольга Опенько