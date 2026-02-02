Росія атакувала дроном тепловоз "Укрзалізниці" (ФОТО)

Зранку 2 лютого армія Росії здійснив чергову атаку на об’єкти “Укрзалізниці”. На Запоріжжі ворог атакував дроном тепловоз, який перебував на станції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті — люди не постраждали.

Фото: Мінрозвитку

"Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - наголошують у Мінрозвитку.

Фото: Мінрозвитку

Там додають, що "Укрзалізниця" оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

У Мінрозвитку підкреслили, що такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.