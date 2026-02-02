Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала дроном тепловоз "Укрзалізниці" (ФОТО)

удар по залізниці
Росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України / Мінрозвитку громад і територій

Зранку 2 лютого армія Росії здійснив чергову атаку на об’єкти “Укрзалізниці”. На Запоріжжі ворог атакував дроном тепловоз, який перебував на станції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті — люди не постраждали.

Фото 2 — Росія атакувала дроном тепловоз "Укрзалізниці" (ФОТО)
Фото: Мінрозвитку

"Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - наголошують у Мінрозвитку.

Фото 3 — Росія атакувала дроном тепловоз "Укрзалізниці" (ФОТО)
Фото: Мінрозвитку

Там додають, що "Укрзалізниця" оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

У Мінрозвитку підкреслили, що такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Автор:
Світлана Манько