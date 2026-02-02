Запланована подія 2

Россия атаковала дроном тепловоз "Укрзализныци" (ФОТО)

удар по железной дороге
Россия продолжает атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины / Минрозвития общин и территорий

Утром 2 февраля армия России совершила очередную атаку на объекты "Укрзализныци". На Запорожье враг атаковал дроном находившийся на станции тепловоз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что локомотивная бригада в момент удара находилась в укрытии — люди не пострадали.

Фото 2 — Россия атаковала дроном тепловоз "Укрзализныци" (ФОТО)
Фото: Минразвития

"Железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - отмечают в Минразвития.

Фото 3 — Россия атаковала дроном тепловоз "Укрзализныци" (ФОТО)
Фото: Минразвития

Там добавляют, что "Укрзализныця" оперативно ликвидирует последствия обстрелов и, с учетом сложной ситуации безопасности, продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозки пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов.

В Минразвитии подчеркнули, что такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Автор:
Светлана Манько