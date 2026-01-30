"Укрзализныця" ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на инфраструктуру

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Для обеспечения безопасности организованы подменные автобусные трансферы для пассажиров поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье. Автобусы двигаются через станции Синельниково и Запорожье более безопасным объездным маршрутом.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, информацию от поездных бригад и push-сообщения в приложении УЗ.

Движение поездов будет восстановлено привычным маршрутом после стабилизации ситуации безопасности и отражения атак. Мониторинг воздушных угроз на маршрутах продолжается.

Напомним, 27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд Барвенково – Львов – Чоп в Харьковской области. Попадания зафиксированы перед тепловозом и в пассажирский вагон, в результате чего возник пожар.