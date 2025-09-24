Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Reuters.

"Их первая цель - посеять панику среди пассажиров, вторая - ударить по экономике в целом", - сказал Перцовский, подчеркнув, что это все удары по гражданской инфраструктуре.

Железнодорожные приступы усилились

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Железная дорога имеет решающее значение для перевозки военной техники и коммерческих грузов, хотя объемы последних значительно сократились за время войны.

По словам Перцовского, с середины лета Россия атаковала железнодорожные электроподстанции и другие узлы инфраструктуры в среднем шестью-семи дальнобойными дронами каждую ночь.

По его мнению, атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, производимых российским военно-промышленным комплексом.

"Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать дроны для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей", - отметил глава "Укрзализныци".

По его словам, непосредственное прерывание движения поездов после нападения обычно длится от шести до двенадцати часов, а электровозы заменяют дизельными локомотивами, пока возобновляют электроснабжение.

Перцовский заявил, что перебои с перевозками были минимизированы, а транзит военных грузов не пострадал.

"Они... действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей", - подчеркнул глава "Укрзализныци".

По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в стадии "повреждения-восстановления".

Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин. То есть практически по всей стране они избивают по узловым станциям», – подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен", - добавил Перцовский.

Так, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ было повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской и Черкасской областях. Из-за обесточивания задерживались более 40 поездов как международного, так и местного назначения.

А ночью 23 сентября российские войска снова атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.