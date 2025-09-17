Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру: задерживаются поезда по всей Украине

В ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания задерживаются более 40 поездов как международного, так и местного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Задержки поездов по всей Украине

В результате комплексной атаки врага по подстанциям возникли задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направления.

Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Относительно международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, УЗ поддерживает связь с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координирует пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка – им. Шевченко - Черкассы;

№6503 Знаменка - Мироновка;

№6331 Знаменка — Помошно;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до ст.Кропивницкий;

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарна.

Как сообщили в УЗ, продолжается работа по восстановлению питания для средств сигнализации, сейчас движение налажено в резервном формате.

Заметим, в ночь на среду, 17 сентября, российские оккупанты атаковали Украину сразу несколькими группами ударных беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Позже корреспонденты " Суспільного" сообщали , что в Кропивницком было слышно звук взрыва.

Также начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что из-за атаки врага есть последствия для критической инфраструктуры.

Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции

С июля Россия начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру, в том числе на ключевые узловые станции, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", – подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен", - добавил Перцовский.