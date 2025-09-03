- Тип
Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру задерживаются более 20 поездов
Российская оккупационная армия ночью 3 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области, в результате чего более 20 поездов будут курсировать с задержками.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрзализныця".
"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов
Отмечается, что в результате российской атаки получила повреждения железнодорожная инфраструктура Кировоградской области. Это повлекло задержку ряда поездов. Речь идет о рейсах:
- №76 Кривой Рог – Киев;
- №75 Киев – Кривой Рог;
- №79 Днепр – Львов;
- №791 Кременчуг – Киев;
- №790 Кропивницкий – Киев;
- №121 Херсон – Краматорск;
- №85 Запорожье – Львов;
- №38 Киев – Запорожье;
- №37 Запорожье – Киев;
- №51 Запорожье – Одесса;
- №789 Кропивницкий – Киев;
- №119 Днепр – Хелм;
- №31 Запорожье – Перемышль;
- №59 Харьков – Одесса;
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань;
- №102 Краматорск – Херсон;
- №80 Львов – Днепр;
- №120 Хелм – Днепр;
- №86 Львов – Запорожье;
- №8 Одесса – Харьков;
- №54 Одесса – Днепр;
- №254 Одесса – Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - добавили в УЗ.
Последствия атаки в Кировоградскую область
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что враг атаковал Знаменскую общину, в частности, объекты "Укрзализныци". Также зафиксировано возгорание в домовладениях.
Повреждены 10 жилых домов, в населенных пунктах общины отсутствует электроснабжение.
В "Укрзализныце" сообщили, что в результате обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.
Напомним, ночью 28 августа во время атаки российские войска нанесли удар по парку поездов "Интерсити+" - один поезд существенно поврежден. Из-за атаки россиян в Винницкой области возникло обесточивание железнодорожной инфраструктуры.