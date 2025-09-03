Запланована подія 2

Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру задерживаются более 20 поездов

Российская оккупационная армия ночью 3 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области, в результате чего более 20 поездов будут курсировать с задержками.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

Отмечается, что в результате российской атаки получила повреждения железнодорожная инфраструктура Кировоградской области. Это повлекло задержку ряда поездов. Речь идет о рейсах:

  • №76 Кривой Рог – Киев;
  • №75 Киев – Кривой Рог;
  • №79 Днепр – Львов;
  • №791 Кременчуг – Киев;
  • №790 Кропивницкий – Киев;
  • №121 Херсон – Краматорск;
  • №85 Запорожье – Львов;
  • №38 Киев – Запорожье;
  • №37 Запорожье – Киев;
  • №51 Запорожье – Одесса;
  • №789 Кропивницкий – Киев;
  • №119 Днепр – Хелм;
  • №31 Запорожье – Перемышль;
  • №59 Харьков – Одесса;
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань;
  • №102 Краматорск – Херсон;
  • №80 Львов – Днепр;
  • №120 Хелм – Днепр;
  • №86 Львов – Запорожье;
  • №8 Одесса – Харьков;
  • №54 Одесса – Днепр;
  • №254 Одесса – Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - добавили в УЗ.

Последствия атаки в Кировоградскую область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович   проинформировал, что враг атаковал Знаменскую общину, в частности, объекты "Укрзализныци". Также зафиксировано возгорание в домовладениях.

Повреждены 10 жилых домов, в населенных пунктах общины отсутствует электроснабжение.

В "Укрзализныце" сообщили, что в результате обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Напомним, ночью 28 августа во время атаки российские войска нанесли удар по парку поездов "Интерсити+" - один поезд существенно поврежден. Из-за атаки россиян в Винницкой области возникло обесточивание железнодорожной инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько