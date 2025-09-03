Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру задерживаются более 20 поездов

Российская оккупационная армия ночью 3 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области, в результате чего более 20 поездов будут курсировать с задержками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

Отмечается, что в результате российской атаки получила повреждения железнодорожная инфраструктура Кировоградской области. Это повлекло задержку ряда поездов. Речь идет о рейсах:

№76 Кривой Рог – Киев;

№75 Киев – Кривой Рог;

№79 Днепр – Львов;

№791 Кременчуг – Киев;

№790 Кропивницкий – Киев;

№121 Херсон – Краматорск;

№85 Запорожье – Львов;

№38 Киев – Запорожье;

№37 Запорожье – Киев;

№51 Запорожье – Одесса;

№789 Кропивницкий – Киев;

№119 Днепр – Хелм;

№31 Запорожье – Перемышль;

№59 Харьков – Одесса;

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань;

№102 Краматорск – Херсон;

№80 Львов – Днепр;

№120 Хелм – Днепр;

№86 Львов – Запорожье;

№8 Одесса – Харьков;

№54 Одесса – Днепр;

№254 Одесса – Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - добавили в УЗ.

Последствия атаки в Кировоградскую область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что враг атаковал Знаменскую общину, в частности, объекты "Укрзализныци". Также зафиксировано возгорание в домовладениях.

Повреждены 10 жилых домов, в населенных пунктах общины отсутствует электроснабжение.

В "Укрзализныце" сообщили, что в результате обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Напомним, ночью 28 августа во время атаки российские войска нанесли удар по парку поездов "Интерсити+" - один поезд существенно поврежден. Из-за атаки россиян в Винницкой области возникло обесточивание железнодорожной инфраструктуры.