В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров перевезли в течение лета

Укрзализныця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С июня по август "Укрзализныця" перевезла 8,07 миллиона пассажиров — против 7,94 миллиона за тот же период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там заметили, что пиковый сезон летних перевозок подходит к своему окончанию.

В течение летних месяцев "Укрзализныця" перевезла 8,07 миллионов пассажиров, больше всего в августе - 2 845 575 человек.

Количество перевезенных военнослужащих и членов их семей через спецрезерв, доступный в "Армия+" и на сервисном сайте "Укрзализныци" достигло 130 600 человек - вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, УЗ перевезла больше детских групп — дети с родителями и сопровождающими путешествовали на отдых к горам, на восстановление и летом 2025-го их было 328 700 — против 205 700 в прошлом году.

В УЗ отмечают, что, несмотря на критический дефицит вагонов, скачок спроса во время пикового летнего сезона, компании удалось назначить дополнительные поезда за счет уменьшения времени простоя вагонов в депо, чтобы добавить мест пассажирам и обеспечить как можно больше путешествий.

"Продолжаем работать и будем делать все возможное, чтобы поездки по железной дороге были для наших пассажиров комфортными уже в новом сезоне", - подчеркивают в УЗ.

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. " Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов.

Также "Укрзализныця" назначает   5 дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины.

Автор:
Светлана Манько