"Укрзализныця" объяснила, почему украинцы не могут купить билеты на поезда: что советуют

Украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. "Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В соцсетях украинцы жалуются, что уже через минуту после старта продажи билеты полностью раскуплены. Некоторые также отмечают, что в сети перепродают билеты, но по завышенным ценам.

Почему нет билетов

В компании отмечают, что на популярные направления из Киева в горы спрос вырос на 460%. Также выросло количество групповых перевозок.

Ежедневно в 08:00 утра система бронирования сталкивается с пиковой нагрузкой – до 10 тысяч одновременных сессий. Это создает очереди на покупку билетов сразу после старта продаж.

Из-за погрузки сервисы часто выдают ошибки или блокируют сессии. Пользователи жалуются на зависание сайта и приложения, а также сложности с оплатой.

Кроме того, часть вагонов переориентирована на нужды армии и гуманитарные перевозки. Это снизило количество доступных мест для обычных пассажиров.

Советы от УЗ

Также в УЗ рассказали, как увеличить шансы купить билет на поезд:

покупать билеты через сайт или приложение (90% билетов продается онлайн)

пользоваться автовыкупом – сервис ловит билеты с возвратов и билеты идут людям, а не ботам.

Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а "Интерсити" начали курсировать ночью. Также заказаны еще 100 вагонов.

В "Укрзализныце" заверили, что борются с перекупами. Так, было заблокировано более 2800 аккаунтов за нарушение правил покупки. Также в УЗ рассматривают валидацию через приложение "Действие" для самых популярных внутренних рейсов в пик сезона.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .