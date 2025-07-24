"Укрзализныця" обновила правила перевозок животных: что изменилось

В Украине обновили правила перевозки домашних животных в поездах "Укрзализныци". Изменения призваны сделать железнодорожные путешествия более комфортными и более инклюзивными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Министерства развития общин и территорий.

Вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах

Большие собаки (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать по всем типам вагонов (в частности СВ, РИЦ и Интерсити+), если пассажир выкупил все места в соответствующем купе или блок мест в одном ряду в Интерсити+ и Интерсити.

Служебные собаки военнослужащих могут путешествовать безвозмездно в любом вагоне – обязательно в наморднике и на поводке.

Переноски для животных не обязательно должны быть жесткими: разрешено использовать сумки, рюкзаки или другие средства для перевозки с водонепроницаемым поглотительным дном.

Маленькие животные (кошки и собаки до 45 см в холке) могут находиться в купе без переноски, но при условии выкупа всех мест.

"Во всех случаях пассажиры должны иметь ветеринарные документы и билет для животных, а также поводок и намордник для собак больших пород", - отметили в пресс-службе.

"В случае аллергии или дискомфорта других пассажиров поездная бригада поможет организовать пересадку в пределах поезда", - добавили в ведомстве.

Обновленные правила согласовали с зоозащитной организацией UAnimals, они уже вступили в силу.

Напомним, правительство впервые утвердило единые правила перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Эти нормы призваны повысить комфорт пассажиров, обеспечить безопасность перевозок и способствовать гуманному обращению с животными при их транспортировке.