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"Укрзализныця" обновила правила перевозок животных: что изменилось

собака
Фото: Freepik

В Украине обновили правила перевозки домашних животных в поездах "Укрзализныци". Изменения призваны сделать железнодорожные путешествия более комфортными и более инклюзивными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила   прессслужба   Министерства развития общин и территорий.

Вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах

Большие собаки (выше 45 см в холке)   теперь могут путешествовать по всем типам вагонов (в частности СВ, РИЦ и Интерсити+), если пассажир выкупил все места в соответствующем купе или блок мест в одном ряду в Интерсити+ и Интерсити.

Служебные собаки военнослужащих   могут путешествовать безвозмездно в любом вагоне – обязательно в наморднике и на поводке.

Переноски для животных не обязательно должны быть жесткими: разрешено использовать сумки, рюкзаки или другие средства для перевозки с водонепроницаемым поглотительным дном.

Маленькие животные (кошки и собаки до 45 см в холке)   могут находиться в купе без переноски, но при условии выкупа всех мест.

"Во всех случаях пассажиры должны иметь ветеринарные документы и билет для животных, а также поводок и намордник для собак больших пород", - отметили в пресс-службе.

"В случае аллергии или дискомфорта других пассажиров поездная бригада поможет организовать пересадку в пределах поезда", - добавили в ведомстве.

Обновленные правила согласовали с зоозащитной организацией UAnimals, они уже вступили в силу.

Напомним, правительство впервые утвердило единые правила перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Эти нормы призваны повысить комфорт пассажиров, обеспечить безопасность перевозок и способствовать гуманному обращению с животными при их транспортировке.

Автор:
Светлана Манько