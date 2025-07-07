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Перевозка животных в автобусах: правительство утвердило единые правила транспортировки

перевозка животных
В Украине утвердили новые правила перевозки животных в автобусах / Depositphotos

Кабинет инистров впервые утвердил единые правила перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Эти нормы призваны повысить комфорт пассажиров, обеспечить безопасность перевозок и способствовать гуманному обращению с животными при их транспортировке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Новые правила определяют особенности перевозки животных разного размера и веса. Среди обязательных правил ко всем домашним животным – наличие ветеринарного документа.

Правила перевозки животных:

  • Мелкие животные (весом до 10 кг) – собаки, кошки, декоративные птицы, грызуны – должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Такое животное разрешено разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира.
  • Собаки среднего и большого размера (10 – 45 кг) перевозятся только в наморднике и на поводке. Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животных запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не больше одного домашнего животного или двух, если их сопровождает один человек.
  • Собаки весом более 45 кг могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте.
  • Собаки-поводыри сопровождающих лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа мест, в наморднике и на коротком поводке – рядом с сопровождающим лицом.

"До сих пор мы имели нечеткие и неоднозначные нормы, которые определяли, как именно перевозить животных в междугородных и международных автобусах. Это создавало путаницу для пассажиров, водителей и перевозчиков. Новые правила – это шаг к более безопасному, предполагаемому и гуманному транспорту. Они учитывают потребности пассажиров, животных и операторов рынка". заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Ранее АО "Укрзализныця" подала на утверждение изменения в правила перевозки животных. Причиной нововведений к правилам перевозки животных в поездах стала ситуация, которая произошла с нацгвардейцем Валерием и его служебным лабрадором Эрми, вынужденным ехать в тамбуре "Интерсити" из Киева в Чернигов. Поэтому UAnimals и "Укрзализныця" договорились вместе разработать правила перевозки животных в поездах.

Автор:
Татьяна Бессараб