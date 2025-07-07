Перевезення тварин в автобусах: уряд затвердив єдині правила транспортування

Кабінет міністрів вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Ці норми покликані підвищити комфорт пасажирів, забезпечити безпеку перевезень та сприяти гуманному поводженню з тваринами під час їх транспортування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обо’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.

Правила перевезення тварин:

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.

"До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Раніше АТ "Укрзалізниця" подала на затвердження зміни до правил перевезення тварин. Причиною нововведень до правил перевезення тварин у поїздах стала ситуація, яка сталася із нацгвардійцем Валерієм і його службовим лабрадором Ермі, які змушені були їхати в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова. Тому UAnimals та "Укрзалізниця" домовились разом розробити правила перевезення тварин у поїздах.