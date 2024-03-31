UAnimals та "Укрзалізниця" разом розроблять правила перевезення тварин у поїздах

Організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом із "Укрзалізницею" напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах.

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Про це йдеться у дописі на Instagram-сторінці UAnimals.

Причиною таких нововведень стала ситуація, яка сталася із нацгвардійцем Валерієм і його службовим лабрадором Ермі, які змушені були їхати в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова.

"Коментуючи цю історію, @ukrainianrailways послалася на те, що саме в "Інтерсіті", за правилами, не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці. Таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Нацгвардія додала, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу", - йдеться в дописі UAnimals.

В організації зазначають, що замість вдаватися до гучних публічних заяв, вони вирішили спершу зустрітися зі представниками "Укрзалізниці" та проговорити спільне бачення та можливі дії.

Отже, до чого домовились представники УЗ та UAnimals:

1. Спільно оновити деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами.

2. Організувати соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

"Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що "Укрзалізниця" це підтримує", - підкреслили в UAnimals.

Правила перевезення тварин у потягах

Перевезення живих тварин і птахів у внутрішньому сполученні здійснюється згідно з чинними Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Інформацію щодо правил перевезення також можна отримати на сайті "Укрзалізниці".

Головне, що потрібно знати:

Перевозити собак незалежно від розміру при собі в купе пасажирського чи швидкого поїзда, у тому числі собак-супровідників сліпих, дозволяється лише в купейному вагоні за умови викупу пасажиром усіх місць купе.

Великі собаки (вищі 45 см, не більше одного) перевозяться у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках, малі собаки – у ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин).

У регіональних поїздах великі собаки перевозяться у крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника, а малі собаки розміщуються під місцями для сидіння в ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин).

При цьому оплата за перевезення великих собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів пасажирами в пасажирських вагонах, а також у багажних вагонах пасажирських поїздів, свійської птиці в загальних вагонах місцевих поїздів та регіональних поїздів сплачується за особину чи місце як за 20 кг багажу незалежно від наявності ручної поклажі.

Крім того, необхідно мати при собі ветеринарний документ для собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів.