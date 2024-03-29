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"Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці

"Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці
Фото: Пресслужба "Укрзалізниці"

Починаючи з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

В "Укрзалізниці" нагадали, що на першому етапі проєкту, який почався в грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили у рейси за маршрутом Дніпро — Кам'янське — Дніпро.

"На другому етапі додаємо більше зручних сполучень агломерації Дніпра — з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове", - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — "Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці
Фото 3 — "Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці
Фото 4 — "Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці
Фото 5 — "Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: подробиці

Зазначається, що поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних, забезпечуючи таким чином зручне тактове сполучення між районами і берегами самого Дніпра та для мешканців агломерації.

Відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.

В УЗ також зазначають, що на маршруті курсують відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Нагадаємо, перший рейс електропоїзда Dnipro City Express з Кам’янського відбувся 20 грудня 2023 року.

Додамо, що "Укрзалізниця" має намір реконструювати 60 залізничних платформ у Києві та Київській області в рамках створення мережі приміського сполучення Kyiv City Express.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

Автор:
Ольга Колесніченко