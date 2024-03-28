Потяг Прага — Чоп виконав свій перший рейс: де можна придбати квитки

З 28 березня почав курсувати новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. Квитки на цей потяг можна придбати на сайті чеського перевізника RegioJet.

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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

В УЗ зазначають, що Чоп вже став повноцінним хабом у сполученні Україна — ЄС.

"Запуск сполучення реалізовано у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet, який також є оператором поїзда Прага — Перемишль, що забезпечує пересадки на поїзди до України через станцію Перемишль", - йдеться у пресрелізі.

Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення "Укрзалізниця" призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.

Пересадочний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород відправлятиметься з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття до Чернівців о 21:32.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славське, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.

Фото: Пресслужба "Укрзалізниці"

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

В "Укрзалізниці" наголошують, що прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні – у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.

Зауважимо, у вересні 2023 року голова правління УЗ повідомляв, що рейси Чоп – Прага будуть запущені приблизно з листопада того ж року, однак цього так і не сталося. Крім цього проєкту з RegioJet, "Укрзалізниця" має ще один - Перемишль - Берлін – Ганновер.

Нагадаємо, з 10 грудня 2023 року УЗ запустила новий прямий потяг №143/146 маршрутом Відень - Чоп – Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Також повідомлялося, що задля боротьби з перекупниками квитків застосунок "Укрзалізниці" інтегрували з "Дією". Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

Додамо, що з 18 березня "Укрзалізниця" почала продаж квитків до Австрії в онлайн-режимі з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.