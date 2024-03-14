"Укрзалізниця" і Міноборони продемонстрували медичний евакуаційний поїзд (ФОТО)

АТ "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.

Про це повідомили пресслужби УЗ і Міноборони.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

"Дякуємо всім партнерам, з ким реалізуємо цей надзвичайно важливий проєкт. Унікальний досвід залізничників, медиків і військових дає можливість рятувати життя – і це те, чим "Укрзалізниця" займалась і займається від початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Лященко.

Фото: Пресслужба "Укрзалізниці" Фото: Пресслужба "Укрзалізниці" Фото: Пресслужба "Укрзалізниці"

В свою чергу, віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що існують перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів.

"Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з партнерами над реалізацією", — прокоментував він.

"Час вкрай важливий на будь-якому етапі медичної допомоги пораненому чи травмованому бійцю і відіграє ключову роль для подальшого лікування. Саме тому евакуаційні медичні та реанімаційні вагони стали надважливим елементом для надання якісної та своєчасної допомоги", – зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Фото: Пресслужба Міноборони Фото: Пресслужба Міноборони Фото: Пресслужба Міноборони Фото: Пресслужба Міноборони

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління. Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

У пресслужбі УЗ зазначили, що до кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.