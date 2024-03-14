"Укрзализныця" и Минобороны продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд (ФОТО)

АО "Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерством обороны Украины, Командованием Медицинских сил впервые продемонстрировали эвакуационный поезд.

Об этом сообщили пресс-службы УЗ и Минобороны.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, первый медицинский вагон, не имеющий аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не было никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый вагон. Сегодня общее количество вагонов, задействованных в медицинской эвакуации в Украине, составляет 62 единицы.

"Благодарим всех партнеров, с кем реализуем этот чрезвычайно важный проект. Уникальный опыт железнодорожников, медиков и военных дает возможность спасать жизнь - и это то, чем "Укрзализныця" занималась и занимается с начала полномасштабного вторжения", - отметил Лященко.

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков подчеркнул, что существуют перспективы для курсирования медицинских вагонов не только от фронта до тыловых госпиталей.

"Мы технически готовы к запуску вагонов до и через границу для лечения и реабилитации наших воинов. Работаем с партнерами по реализации", — прокомментировал он.

"Время крайне важно на любом этапе медицинской помощи для раненого или травмированного бойца, и играет ключевую роль для дальнейшего лечения. Именно поэтому эвакуационные медицинские и реанимационные вагоны стали важным элементом для оказания качественной и своевременной помощи", - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Начиная с марта 2022 медицинские вагоны постепенно становились более комплексными, оснащались оборудованием нового поколения. Все вагоны благодаря питанию от генератора полностью автономны и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, переливаниями крови, кардиомониторами, аспираторами, другой медтехникой. Есть даже вагоны-реанимации с кислородными станциями, в некоторых вагонах в наиболее критических случаях есть возможность проводить оперативное вмешательство при движении поезда.

В пресс-службе УЗ отметили, что до конца 2024 года железнодорожники переоборудуют еще 8 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.