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В Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд (ФОТО)
В Украине в первый рейс отправился эвакуационный медицинский поезд. Поезд состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.
"Такой транспорт позволяет эвакуировать из "горячих" областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения", — сообщает Минздрав.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей.
В министерстве также сообщили, что медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" ищет украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда.
Медперсонал интенсивной терапии легко приспосабливается к работе в новых условиях и готов работать в разных регионах.
Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи при травмах, уходе за пациентами после ортопедических операций и/или практические знания в области интенсивной терапии.