- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
В Україні почав курсувати евакуаційний медичний поїзд (ФОТО)
В Україні в перший рейс вирушив евакуаційний медичний потяг. Потяг складається з кількох вагонів, у тому числі вагона інтенсивної терапії.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Поїзд-мінігоспіталь складається з декількох вагонів, у тому числі й вагона інтенсивної терапії.
"Такий транспорт дозволяє евакуювати з "гарячих" областей України хворих, поранених та травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", — повідомляє МОЗ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На сьогоднішній день спеціальними медичними поїздами із зон бойових дій перевезено близько 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.
У міністерстві також повідомили, що медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" шукає українських фахівців, які можуть долучитись до роботи команди евакуаційного поїзда.
Медперсонал інтенсивної терапії легко пристосовується до роботи у нових умовах і готов працювати у різних регіонах.
Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги при травмах, догляді за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання щодо інтенсивної терапії.