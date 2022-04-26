В Україні почав курсувати евакуаційний медичний поїзд (ФОТО)

В Україні в перший рейс вирушив евакуаційний медичний потяг. Потяг складається з кількох вагонів, у тому числі вагона інтенсивної терапії.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Поїзд-мінігоспіталь складається з декількох вагонів, у тому числі й вагона інтенсивної терапії.

"Такий транспорт дозволяє евакуювати з "гарячих" областей України хворих, поранених та травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", — повідомляє МОЗ.

На сьогоднішній день спеціальними медичними поїздами із зон бойових дій перевезено близько 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.

У міністерстві також повідомили, що медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" шукає українських фахівців, які можуть долучитись до роботи команди евакуаційного поїзда.

Медперсонал інтенсивної терапії легко пристосовується до роботи у нових умовах і готов працювати у різних регіонах.

Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги при травмах, догляді за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання щодо інтенсивної терапії.