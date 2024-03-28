Поезд Прага — Чоп выполнил свой первый рейс: где можно приобрести билеты

С 28 марта начал курсировать новый международный рейс между Прагой и Чопом, связывающий удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп. Билеты на поезд можно приобрести на сайте чешского перевозчика RegioJet.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

В УЗ отмечают, что Чоп уже стал полноценным хабом в сообщении Украина - ЕС.

"Запуск сообщения реализован в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, который также является оператором поезда Прага - Перемышль, который обеспечивает пересадки на поезда в Украину через станцию Перемышль", - говорится в прессрелизе.

Специально под запуск нового международного сообщения "Укрзализныця" назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.

Пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30, через Ивано-Франковск (08:13-08:27), Стрый (11:20-11:50), Мукачево (15: 13-15:18), Чоп (16:28-16:57), будет прибывать в Ужгород в 17:20. В обратном направлении отправление из Ужгорода в 11:05, далее Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрый (16:15-16:40), Ивано-Франковск (19) :22-19:27), прибытие в Черновцы в 21:32.

Остановки поезда предусмотрены на станциях Батево, Карпаты, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet. В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, включая завтраки.

Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.

В "Укрзализныци" отмечают, что пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне - в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить вагонов.

Отметим, что в сентябре 2023 года председатель правления УЗ сообщал, что рейсы Чоп – Прага будут запущены примерно с ноября того же года, однако этого так и не произошло. Помимо этого проекта с RegioJet, "Укрзализныця" имеет еще один – Перемышль – Берлин – Ганновер.

Напомним, с 10 декабря 2023 года УЗ запустила новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена - Чоп - Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi -Fi.

Также сообщалось, что для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дія". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія.Підпис.

Добавим, что с 18 марта "Укрзализныця" начала продажу билетов в Австрию в онлайн-режиме с верификацией аккаунта через Дія.Підпис.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.