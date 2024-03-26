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Транспорт
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УЗ проведет повторный тендер на организацию питания в поездах "Интерсити"

УЗ проведет повторный тендер на организацию питания в поездах "Интерсити"
Фото: "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" инициирует новый тендер на организацию услуг питания в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+". Тендер состоится на площадке Smart Tender, а его бюджет составляет 1,9 млрд. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця выходит на финишную прямую в процедуре поиска партнера для обеспечения услуг питания в скоростных поездах "Интерсити" и "Интерсити+", - говорится в релизе.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" завершила подготовку тендерных документов после серии консультаций с ключевыми игроками рынка пищевых продуктов и подробного обсуждения условий сотрудничества, включающего в себя как оперативные аспекты, так и конкретные требования к будущему партнеру.

Тендер планируется провести на электронной платформе Smart Tender, общий бюджет которого составляет 1,898 миллиарда гривен. Предложения от заинтересованных участников будут приниматься до 9 апреля 2024 года.

Ранее, в октябре 2023 года компания уже пыталась провести подобный конкурс через систему Prozorro, однако процедура была приостановлена из-за судебного обжалования одним из потенциальных участников.

Обеды в поездах УЗ

Известно, что с февраля 2016 года поставщиком продуктов питания в поездах класса "Интерсити" и "Интерсити+" WOG. В сотрудничестве с ним, УЗ в 2022 году обновила меню в поездах и у пассажиров была возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".

Напомним, что в поездах "Интерсити+" ланч-боксы ввели в декабре 2020 года. После этого меню неоднократно обновлялось, в частности в   марте, октябре и декабре 2021 года.

Кроме этого, "Укрзализныця" в рамках сотрудничества с WOG в феврале 2021 года вводила подачу пассажирам бесплатного чая и кофе в случаях задержек поездов или сбоев в графиках движения.

1 февраля 2023 года "Укрзализныця" вернула возможность отведать хот-доги и овощной тарт во время путешествия на борту всех поездов Hyundai Rotem.

Автор:
Татьяна Гойденко