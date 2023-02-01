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В поездах "Укрзализныци" снова можно отведать хот-доги и овощной тарт
"Укрзализныця" продолжает возвращать горячее питание в поездах класса "Интерсити+". Теперь у пассажиров есть возможность отведать хот-доги и овощной тарт.
Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
Отмечается, что "Укрзализныця" возвращает любимые традиционные хот-доги в WOG Cafe на борту всех поездов Hyundai Rotem.
"Больше никаких предварительно упакованных продуктов, только горячие колбаски, беленькие булочки и удовольствие в качестве соуса", - подчеркнули в УЗ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавили, что также в меню появился овощной тарт, известный как киш-лорен.
"Желаем вам вкусных путешествий вместе с "Укрзализныцей"", - подчеркнули в УЗ.
Отметим, у пассажиров "Интерсити+" также есть возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".
Напомним, "Укрзализныця" обновила чайную и кофейную карты в поездах и вернула использование фирменных подстаканников.