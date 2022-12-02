"Укрзалізниця" оновила меню чаю та кави та повертає в поїзди підстаканники (ФОТО)

"Укрзалізниця" з 2 грудня розпочала процес оновлення чайної та кавової карти в потягах та повертає використання фірмових підстаканників. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Так, до кінця грудня поступово на всіх рейсах пасажирам стануть доступними оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський) та нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою та поліський з чебрецем).

Крім того, пасажирам пропонуватимуть натуральну мелену каву (100% арабіка, американо або еспресо) та дріп-каву (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

"Ми продовжуємо історію найвідомішого поїзда "Укрзалізниці" - "Потяга до перемоги", який ми створили разом з українськими митцями. Вже скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи 7 вагонів "Потяга до перемоги", - зазначено в повідомленні.

Як вказує перевізник, такий цукор також можна буде придбати в "Залізній крамничці" на центральному залізничному вокзалі Києва.

Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця

"Наші пасажири дуже сумували за найбільш відомим залізничним аксесуаром - підстаканниками, які з часів Covid перестали використовуватись в поїздах. Тому ми повертаємо підстаканники в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів", - повідомили в УЗ.

Ці колекційні підстаканники також будуть доступні в "Залізній крамниці", а повернення звичайних підстаканників на всі рейси залізниця обіцяє вже до кінця грудня.