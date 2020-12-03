Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" обещает вернуть граненые стаканы в подстаканниках после карантина

Привычную романтику в поездах собираются вернуть, но лишь тогда, когда позволят противоэпидемические нормы

Фото: ВинницаОК Фото: ВинницаОК
Фото: ВинницаОК

"Укрзализныця" намерена возобновить использование граненых стеклянных стаканов в металлических подстаканниках при раздаче напитков в поездах, как только это позволят правила карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии Covid-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор подразделения УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

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"О подстаканниках заботимся, стекло граненых стаканчиков протираем время от времени. И вернем поездную романтику в полном объеме, как только карантинные правила позволят. Ну а пока — безопасность превыше всего", — отметил он.

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Напомним, ранее УЗ сообщила, что с декабря возобновляет продажу чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

При этом предоставлять данные услуги УЗ пока будет в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами: все напитки будут в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Отметим также, что УЗ планирует в 2021 году выделить вдвое больше средств, чем в 2020 году, на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры.

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