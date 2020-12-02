"Укрзализныця" намерена выделить вдвое больше денег на модернизацию и строительство

АО "Укрзализныця" планирует в 2021 году выделить в 2 раза больше денег, по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры.

О таких финансовых планах компании на 2021 год сообщает пресс-служба УЗ.

"Капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн. 55% этой суммы — это собственные деньги предприятия, 31% — деньги инвесторов, еще 14% планируется получить из государственного бюджета", — говорится в сообщении.

При этом "Укрзализныця" рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов.

"Ведь инвестиции в обновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде доходов", — подчеркнули в УЗ.

Там также напомнили, что руководство компании озвучило план развития, который поможет уже в 2021 году вывести ее из кризиса и обеспечить высокий уровень доходности.

"Этот план предусматривает, прежде всего, рост объемов грузовых перевозок и массовую модернизацию вагонов и локомотивов. По словам главы правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения "Укрзализныци" из убыточной компании в прибыльный бизнес", — добавили в УЗ.

Ранее в Евросоюзе заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметили, что в Украине до сих пор не приняты ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2021 году проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов, также планируют купить 100 пассажирских вагонов.