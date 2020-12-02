Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" намерена выделить вдвое больше денег на модернизацию и строительство

Капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

АО "Укрзализныця" планирует в 2021 году выделить в 2 раза больше денег, по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры.

О таких финансовых планах компании на 2021 год сообщает пресс-служба УЗ.

Кратко и по делу в Telegram

"Капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн. 55% этой суммы — это собственные деньги предприятия, 31% — деньги инвесторов, еще 14% планируется получить из государственного бюджета", — говорится в сообщении.

При этом "Укрзализныця" рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов.

"Ведь инвестиции в обновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде доходов", — подчеркнули в УЗ.

Там также напомнили, что руководство компании озвучило план развития, который поможет уже в 2021 году вывести ее из кризиса и обеспечить высокий уровень доходности.

Читайте также:
"Укрзализныця" изменила окраску вагонов со светлого фона на темный (ФОТО)

"Этот план предусматривает, прежде всего, рост объемов грузовых перевозок и массовую модернизацию вагонов и локомотивов. По словам главы правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения "Укрзализныци" из убыточной компании в прибыльный бизнес", — добавили в УЗ.

Ранее в Евросоюзе заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметили, что в Украине до сих пор не приняты ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2021 году проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов, также планируют купить 100 пассажирских вагонов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мода на линолеум: почему это покрытие оптимально для дома 
Мода на линолеум: почему это покрытие оптимально для дома 
В "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте АН-26, который разбился в Чугуеве
В "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте АН-26, который разбился в Чугуеве
"Укрзализныця" изменила окраску вагонов со светлого фона на темный (ФОТО)
"Укрзализныця" изменила окраску вагонов со светлого фона на темный (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  3. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  4. В Германии водитель въехал в толпу: погибло пять человек (обновлено)

  5. Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...