Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" изменила окраску вагонов со светлого фона на темный (ФОТО)

Проводники результатом довольны

Фото: facebook.com/vladimir.zhmak.3 Фото: facebook.com/vladimir.zhmak.3
Фото: facebook.com/vladimir.zhmak.3

В "Укрзализныце" решили изменить цвет вагонов со светлого фона на темный.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в Facebook.

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"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов со светлого фона — на темный. Новые цвета — не только красиво, но и практично", — написал он в соцсети.

По словам Жмака, проводники результатом довольны.

Он также рассказал, что УЗ продолжает ремонт парка вагонов.

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"Заботимся о безопасности и не забываем о мелочах — установлены камеры, заменены перила, обустроены полочки для мобильных телефонов и USB-розетки", — отчитался руководитель железнодорожной компании.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" в 2021 году проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов, также планируют купить 100 пассажирских вагонов.

При этом известно, что работы будут проводить на собственных производственных мощностях.

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