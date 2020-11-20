"Укрзализныця" улучшит 50 пассажирских вагонов в 2021 году: что будет нового в поездах

"Укрзализныця" планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов в 2021 году.

Работы будут проводить на собственных производственных мощностях, заявил исполняющий обязанности члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает пресс-служба УЗ.

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"В приоритете — проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря этому за 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах "Укрзализныци" на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов", — отметил он.

Указано, что обновленный подвижной состав будет иметь современные элементы конструкции: кузов вагона, кондиционер крыши, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.

Среди новаций — USB-розетки у каждого места, под столиками установят специальные полочки для удобной зарядки телефонов, купе оснастят индивидуальными системами климат-контроля, на столиках — специальные места для стаканов.

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Известно, что всего в следующем году "Укрзализныця" запланировала рекордные инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава.

В частности, планируется приобрести 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн за счет госбюджета и модернизировать 50 пассажирских вагонов на 450 млн грн.

Ранее в Украине подготовили проект, который может позволить оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов. В частности, с оригинальным предложением выступила компания из Днепра "Международное деловое сотрудничество", которая занимается разработкой и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов.