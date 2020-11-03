Латвийская компания готова модернизировать украинские тепловозы

Компания Skinest Rail (Латвия), в случае получения заказа от АО "Укрзализныця", готова выполнять модернизацию ее тепловозов на мощностях Даугавпилсского локомотиворемонтного завода в Латвии, сообщает ЦТС.

По информации издания, предприятие уже имеет опыт реализации подобных проектов для Deutsche Bahn, железных дорог Азербайджана, Узбекистана, Монголии и других стран.

Ранее член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш заявил о том, что УЗ самостоятельно сейчас не может проводить глубокую модернизацию локомотивов, и хотела бы это делать в сотрудничестве с частными компаниями.

"Принадлежащий концерну AS Skinest Rail Даугавпилсский локомотиворемонтный завод за свою историю проводил большое количество самых разнообразных модернизаций, связанных с продлением срока службы, улучшением технических характеристик, уменьшением расхода топлива и масла, улучшением условий труда локомотивных бригад, уменьшением негативного влияния на окружающую среду, таких локомотивов как 2ТЭ116, BR232, 2ТЭ10, 2М62, М62, ТЭМ7, а также электропоездов семейства ЭР2 и дизель-поездов ДР1A", — рассказал Буреш.

"Deutsche Bahn, Узбекская ж/д, Монгольская ж/д, Латвийская государственная пассажирская компания, Эстонская ж/д — вот далеко не полный перечень клиентов, для кого ДЛРЗ проводил различные проекты по модернизации", — заявил, в свою очередь, директор украинского офиса ж/д корпорации Skinest Rail Максим Мышоловка.

По его словам, сейчас завод в Латвии может при односменной организации производственного процесса производить ремонт около 150 секций локомотивов в год. С учетом заказов сторонних компаний ДЛРЗ может взять в работу до 100 секций локомотивов УЗ без перехода на двухсменный режим работы производства.

В настоящее время Даугавпилсский ЛРЗ выполняет работы по модернизации тепловозов 2ТЭ10М и ТЭМ2 для Азербайджанских железных дорог. Общий заказ составляет до 20 локомотивов в течение двух лет.

Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" и GE договорились о 15-летнем партнерстве в обновлении подвижного состава украинской железной дороги.

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Стоимость контракта составила 1 млрд долларов. Первым его этапом стала поставка в Украину 30 дизельных локомотивов.

В дальнейшем планировалось закупить еще 40 тепловозов General Electric в 2020 году. Меморандум о покупке был подписан в конце декабря 2019 года.

Поступление новой партии локомотивов GE анонсировал в январе и президент Владимир Зеленский, однако оно так и не состоялась.