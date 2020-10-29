Транспорт 4 минуты назад

"Укрзализныця" не видит необходимости продолжать закупки тепловозов General Electric

В госкомпании считают куда более экономичным переход на электровозы

"Укрзализныця" не видит необходимости продолжать закупки тепловозов General Electric "Укрзализныця" не видит необходимости продолжать закупки тепловозов General Electric

"Укрзализныця" не видит необходимости в дальнейшей закупке американских тепловозов производства компании General Electric. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель госкомпании Владимир Жмак, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается сотрудничества с General Electric, я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель — это переход на электровозы, так как это намного экономичней", — сказал он.

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Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" и GE договорились о 15-летнем партнерстве в обновлении подвижного состава украинской железной дороги.

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Договор предусматривает модернизацию 75 локомотивов (150 секций), поставку 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2027 года, дополнительных комплектов для сборки с отгрузкой в последующие 10 лет, а также модернизацию имеющегося подвижного состава и его долгосрочное обслуживание.

Стоимость контракта составила 1 млрд долларов. Первым его этапом стала поставка в Украину 30 дизельных локомотивов.

В дальнейшем планировалось закупить еще 40 тепловозов General Electric в 2020 году. Меморандум о покупке был подписан в конце декабря 2019 года.

Поступление новой партии локомотивов GE анонсировал в январе и президент Владимир Зеленский, однако оно так и не состоялась.

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