Транспорт 1 час назад

"Укрзализныце" показали лайфхак, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (ФОТО)

Оптимизировать пространство предлагается за счет того, что максимально будет использовано пространство верхней части вагона, таким образом, купе можно преобразовать в двухэтажное

Проект трансормации купейных вагонов поездов. Фото: ЦТС Проект трансормации купейных вагонов поездов. Фото: ЦТС
Проект трансормации купейных вагонов поездов. Фото: ЦТС

В Украине подготовили проект, который может позволить оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов.

С оригинальным предложением выступила компания из Днепра "Международное деловое сотрудничество", которая занимается разработкой и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов, сообщил гендиректор этой фирмы Игорь Теличко в интервью ЦТС.

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"Мы посмотрели на пассажирский вагон, то, как он устроен, и подумали, что там есть, что усовершенствовать. В частности, мы считаем, что в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и небезопасный. И сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может быть несколько обновлена и стать более привлекательной для пассажиров", — сказал он.

По его словам, компанией была поставлена задача сделать все изменения в рамках габаритных размеров эксплуатируемых сегодня кузовов вагонов.

"Так родился концептуальный проект с рабочим названием "sleepbox". На этот момент проработаны все эргономические схемы и построен полномасштабный макет. Проведены натурные испытания с "пассажирами". С удивлением обнаружили, что наш проект вызывает неподдельный интерес у молодежи", — подчеркнул Теличко.

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Он также проинформировал, что уже оформлена заявка на соответствующий патент.

На данный момент фирма приступила к подготовке предложения для инвесторов и заинтересованных организаций в реализации этого проекта.

Как можно увидеть на предоставленных схемах и визуализациях, оптимизировать пространство предлагается за счет того, что максимально будет использовано пространство верхней части вагона, таким образом, купе можно преобразовать в двухэтажное.

При этом место для ног пассажиров верхнего этажа предлагается обеспечить за счет понижения уровня пола второго этажа в месте перестенков купе нижнего уровня.

Ранее компания Virgin Hyperloop 8 ноября на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующей магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.

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