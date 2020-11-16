"Укрзализныце" показали лайфхак, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (ФОТО)

В Украине подготовили проект, который может позволить оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов.

С оригинальным предложением выступила компания из Днепра "Международное деловое сотрудничество", которая занимается разработкой и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов, сообщил гендиректор этой фирмы Игорь Теличко в интервью ЦТС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы посмотрели на пассажирский вагон, то, как он устроен, и подумали, что там есть, что усовершенствовать. В частности, мы считаем, что в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и небезопасный. И сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может быть несколько обновлена и стать более привлекательной для пассажиров", — сказал он.

По его словам, компанией была поставлена задача сделать все изменения в рамках габаритных размеров эксплуатируемых сегодня кузовов вагонов.

"Так родился концептуальный проект с рабочим названием "sleepbox". На этот момент проработаны все эргономические схемы и построен полномасштабный макет. Проведены натурные испытания с "пассажирами". С удивлением обнаружили, что наш проект вызывает неподдельный интерес у молодежи", — подчеркнул Теличко.

Читайте также: Латвийская компания готова модернизировать украинские тепловозы

Он также проинформировал, что уже оформлена заявка на соответствующий патент.

На данный момент фирма приступила к подготовке предложения для инвесторов и заинтересованных организаций в реализации этого проекта.

Как можно увидеть на предоставленных схемах и визуализациях, оптимизировать пространство предлагается за счет того, что максимально будет использовано пространство верхней части вагона, таким образом, купе можно преобразовать в двухэтажное.

При этом место для ног пассажиров верхнего этажа предлагается обеспечить за счет понижения уровня пола второго этажа в месте перестенков купе нижнего уровня.

Ранее компания Virgin Hyperloop 8 ноября на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующей магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.