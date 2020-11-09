Экономика 30 минут назад

В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)

Первыми в капсуле по вакуумной трубе пролетели топ-менеджеры Virgin Hyperloop

Фото: Virgin Hyperloop Фото: Virgin Hyperloop
Фото: Virgin Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop 8 ноября на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующей магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.

Как сообщает сама компания, первыми пассажирами двухместной капсулы Pegasus (Experimental-Pod-2, или XP-2) стали двое ее топ-менеджеров.

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Она развила скорость в 48 м/с, или 173 км/ч. Давление воздуха внутри трубы — всего 100 Па (нормальное атмосферное давление составляет 101 325 Па).

В то же время Virgin Hyperloop подчеркивает, что ее серийное средство передвижения будет выглядеть радикально иначе, чем испытательный прототип, и вмещать до 28 пассажиров.

Тем временем в Украине вице-премьер Олег Уруский недавно заявил, что Украина окончательно отказалась от идеи внедрения технологии Hyperloop.

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Напомним, изначально проект вакуумного поезда был предложен в 2013 году американским предпринимателем Илоном Маском. Пока он нигде полноценно не был реализован, однако на сегодняшний день в США построены испытательные полигоны в Хоторне (штат Калифорния, длина трассы 1,5 км) и упомянутый в Лас-Вегасе (длина 0,5 км). Строится также полигон во французской Тулузе (участки длиной 1 км и 320 м).

Большим сторонником реализации проекта в Украине был предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян. Согласно его задумке, испытательную линию планировалось построить около города Днепр.

В 2018 году Мининфраструктуры договорилось о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies, однако до практической реализации идеи дело не дошло. В сентябре 2019 года новый министр Владислав Криклий заявил что проект абсурден и реализован не будет.

Отметим, что на сегодняшний день Омелян является обвиняемым по делу о снижении портовых сборов, повлекшем 30 млн грн ущерба для госбюджета.

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