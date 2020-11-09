Дело против Омеляна об уменьшении портовых сборов передали в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом говорится в сообщении САП.

По данным следствия, в декабре 2017 года тогдашний министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного, на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета, и изменить его размер могла только Верховная Рада.

К тому же, как отмечают в САП, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, в частности, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет, о чем Минфин неоднократно информировал самого Омеляна.

В итоге решение об уменьшении админсбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн было получено лишь 173,1 млн.

Прокуроры подчеркивают, что эти цифры подтвердили Госаудитслужба и судебная экспертиза, само же Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что уменьшение сборов не достигло поставленной цели.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследовало дело с 11 ноября 2019 года и завершило расследование в августе. Экс-министру вменяют часть 2 статьи 211 Уголовного кодекса (издание чиновником акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, в особо крупных размерах).

О дате и времени подготовительного заседания Высшего антикорсуда по этому делу будет сообщено дополнительно.

Отметим, что Американская торговая палата ранее поддержала Омеляна в снижении портовых сборов, несмотря расследование НАБУ по этому делу.

Это уже второе дело, расследовавшееся НАБУ против экс-министра инфраструктуры. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министра было передано в суд еще в феврале 2019 года, однако в августе 2020 года Высший антикорсуд решил закрыть его в связи с истечением срока давности. В то же время на сегодняшний день недостоверное декларирование доходов декриминализировано решением Конституционного суда от 27 октября.