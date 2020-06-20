Политика и экономика 1 час назад

Американская торговая палата поддержала Омеляна в деле о портовых сборах

Американская торговая палата продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов

Владимир Омелян. Фото: Facebook Владимир Омелян. Фото: Facebook
Владимир Омелян. Фото: Facebook

Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов в Украине, несмотря на то, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудила уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении АСС на ее официальном сайте.

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В Торговой палате подчеркнули, что продолжают выступать за стабильные, прозрачные и справедливые правила ведения бизнеса в морской отрасли Украины.

В АСС отмечают, что экономическая привлекательность морских портов и стивидорных компаний в значительной степени зависит от размера ставок портовых сборов.

"Одним из стратегических аспектов развития морской отрасли Украины является обеспечение ее конкурентоспособности, а также реализация транзитного потенциала страны. При формировании ставок портовых сборов должны учитываться интересы бизнеса и всей портовой отрасли.

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Согласно исследованию независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн долларов США. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн долларов США именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую ​​скидку, и способствует развитию экономики региона", — говорится в сообщении.

В Палате подчеркнули, что АСС продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов.

Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышения ВВП Украины. Снижение Правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию.

Как сообщалось ранее, сотрудники Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну за совершение незаконных действий, из-за которых государственный бюджет Украины якобы недополучил 30,5 млн грн.

Напомним, что 12 июня к Владимиру Омеляну утром в пятницу пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году", — пояснил он.

При этом формально никаких обвинений в отношении экс-министра не предъявлялось, и ничего изъято не было.

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