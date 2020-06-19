НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну за совершение незаконных действий, из-за которых государственный бюджет Украины якобы недополучил 30,5 млн грн.

Об этом заявил сам Омелян на своей странице в Facebook, а также пресс-служба НАБУ.

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"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах"). Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", — подчеркнули в НАБУ.

В бюро отметили, что Министерство финансов Украины выступало против уменьшения портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

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"В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к недополучению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн — из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", — говорят в Нацбюро.

Сам Омелян назвал подозрение "очередным сюрпризом и милым совпадением". Он добавил, что в прошлую пятницу его пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по заниженным правительством Украины портовых тарифов и сборов.

"Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 годах рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис! Поскольку в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу. Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве", — пишет бывший министр.

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Напомним, что 12 июня к Владимиру Омеляну утром в пятницу пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году", — пояснил он.

При этом формально никаких обвинений в отношении экс-министра не предъявлялось, и ничего изъято не было.