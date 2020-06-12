Сотрудники ГБР провели обыски у экс-главы Мининфраструктуры Омеляна (ФОТО)

К бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну утром в пятницу, 12 июня, пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в 6:30, когда вся семья еще спала, в дом "ворвались сотрудники ГБР с обыском".

Омелян уточнил, что обыск проводился из-за решения суда касательно бывших владельцев дома, в котором он сейчас проживает.

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"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году", — пояснил он.

При этом формально никаких обвинений в отношении экс-министра не предъявлялось, и ничего изъято не было.

"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такому основанию завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большие поздравления! Вы все же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов", — заявил Омелян.

В то же время пресс-служба ГБР официально информацию об обыске пока не комментировала.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского морпорта.

Напомним, 26 мая сотрудники ГБР штурмовали здание киевского музея Ивана Гончара, не предъявив никаких разрешительных документов. В музей правоохранители прибыли с целью провести обыски для изъятия картин, которые заведению подарил Порошенко.