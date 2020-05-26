Сотрудники ГБР из-за Порошенко штурмовали в Киеве музей Гончара (ВИДЕО)

Сегодня, 26 мая, в киевском музее Ивана Гончара следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски для изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.

Как сообщает телеканал "Прямой", представители ГБР при входе в музей заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

После этого правоохранители штурмовали здание музея имени Гончара, не предъявив никаких разрешительных документов.

Об этом заявил директор музея Петр Гончар.

"Нет такого решения. Никто мне не показывал. Показали только удостоверение... Даже без меня (происходил штурм — Delo.ua). Я был в кабинете. Они сами проломились туда ... Не слышал никто (объяснений — Delo.ua), Даже не предупредили, что ломают двери" — рассказал директор музея.

По словам Гончара, он спрашивал у правоохранителей по каким причинам происходят такие действия, но они лишь сказали, что ведут какое-то расследование.

Перед этим сегодня, 26 мая, пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями с собственной семейной коллекции.

Также Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытия выставки.

Он также добавил, что он как владелец этих картин не давал разрешения на перемещение произведений искусства, переданных им музею для экспонирования.

По информации телеканала, около 17:50 представители ГБР заблокировали автомобилями вход к музею.

Напомним, Государственное бюро расследований срочно вызывает на допрос пятого президента, а ныне — народного депутата Петра Порошенко. На этот раз — в качестве свидетеля по делу о контрабанде картин всемирно известных художников.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за возможных неправомерных действий пятого Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда Украины в 2017 и 2019 годах. Производство открыли на основании обращения сотрудников Верховного суда по таким статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением; вмешательство в деятельность судебных органов; невыполнение судебного решения; действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых ГБР. В ноябре 2019 года стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрения Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП.

В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).