ГБР снова вызывает Порошенко на допрос: в этот раз по делу о контрабанде 43 картин

Государственное бюро расследований (ГБР) срочно вызывает на допрос пятого президента, а ныне — народного депутата Петра Порошенко. На этот раз — в качестве свидетеля по делу о контрабанде картин всемирно известных художников.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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В сообщении ГБР говорится, что допрос Порошенко состоится в рамках уголовного производства № 42020000000000307, в котором изучаются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин всемирно известных художников.

Допрашивать по этому делу его будут 26 мая в 11.00 в качестве свидетеля.

Сканкопия повестки Петру Порошенко. Фото: пресс-служба ГБР

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Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за возможных неправомерных действий пятого Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда Украины в 2017 и 2019 годах. Производство открыли на основании обращения сотрудников Верховного суда по таким статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением; вмешательство в деятельность судебных органов; невыполнение судебного решения; действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Напомним, что Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых ГБР. В ноябре 2019 года стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрения Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП.

В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).