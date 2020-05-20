"Пленки Деркача": Офис генпрокурора завел на Порошенко новое дело о "госизмене"

Офис генерального прокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту так называемых "пленок Деркача".

Об этом со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора сообщает "Украинская правда".

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В частности, расследование начато по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Указано, что к материалам производства приобщат предоставленную народным депутатом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Перед этим в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.

10 декабря 2019 года в Госбюро расследований открыли уголовное производство в отношении Петра Порошенко по статье "госизмена" за подписание Минских соглашений.