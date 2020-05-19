Нардеп обнародовал записи "разговоров Порошенко и Байдена об отставке Шокина за $1 млрд"

Внефракционный народный депутат, экс-"регионал" Андрей Деркач 19 мая провел пресс-конференцию и опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров.

Парламентарий утверждает, что на пленках — разговор тогда еще президента Украины Петра Порошенко, вице-президент США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри, сообщает ТСН.

Указано, что американские чиновники якобы требовали у Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина.

Как отмечается, обнародованные записи низкого качества, но Деркач утверждает, что голоса на них принадлежат именно американским чиновникам и украинскому президенту. А разговор состоялся якобы 3 декабря 2015 года (время президентства Барака Обамы).

"В записи разговоров как раз показывается, как Керри вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело компании Burisma и в результате вышел на Байдена", — отметил Деркач.

После этого он включил запись разговора, на котором голос, который "приписывают" Джону Керри, говорит: "Замени Генерального прокурора Шокина, он, по моему мнению, заблокировал процесс очистки Генеральной прокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по этому поводу. Следовательно, было бы хорошо, если бы мы нашли какое-то решение".

Затем Деркач обнародовал нарезку разговора за 18 февраля якобы между Байденом и Порошенко. На ней голос, похожий на Порошенко, говорит о "двух новостях: хорошей и плохой". Хорошая заключается в том, что Шокина попросили уйти в отставку и тот, "несмотря на поддержку в парламенте, согласился это сделать".

Далее навели запись "разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года" за 4 дня до снятия Шокина в Раде.

"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд", — говорит якобы Байден.

С другой стороны ему отвечают: "Это чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит, с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко".

Ранее Деркач обнародовал информацию о якобы давлении американского посольства на правоохранительные органы Украины. Он показал документы, согласно которым первый замдиректора НАБУ Гизо Углава годами передавал посольству США в Киеве данные, которые, среди прочего, могли повлиять на ход расследования против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Перед этим в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.