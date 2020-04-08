ГПУ открыла дело против Порошенко из-за назначения судей Верховного суда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за возможных неправомерных действий пятого президента Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда Украины в 2017 и 2019 годах.

Об этом в среду, 8 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, производство открыли на основании обращения сотрудников Верховного суда. Они утверждают, что основания для указов Порошенко от 10 ноября 2017 года №357/2017 и от 7 мая 2019 года №195/2019 "О назначении судей Верховного Суда" не соответствуют нормам Конституции Украины и Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Также в обращении работники суда указали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидации ВС.

Таким образом, производство открыли по таким статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением; вмешательство в деятельность судебных органов; невыполнение судебного решения; действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как отмечается, в случае доказательства вины Порошенко грозит заключение от 5 до 10 лет.

Известно также, что расследования в пяти уголовных производствах по этим фактам 7 апреля поручили следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. При этом процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генпрокурора.

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Напомним, 19 февраля 2020 года Конституционный суд признал неконституционными положения судебной реформы 2016 года в части ликвидации Верховного суда Украины и проведения конкурса на должности в новый Верховный суд.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований. Ранее стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проекты подозрения Петру Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП.

В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Также в Госбюро готовят еще одно подозрение пятому президенту. Речь идет о деле по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.