Политика 1 час назад

НАБУ завершило расследование дела Омеляна

Омеляну предоставили открытые материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд

Владимир Омелян. Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Владимир Омелян. Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan
Владимир Омелян. Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

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В то же время, один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, утверждая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге, по информации НАБУ, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

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Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

14 августа 2020 года Омеляну предоставили открытые материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. 

Действия бывшего министра инфраструктуры квалифицированы по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

В НАБУ добавили, что это второе расследованию незаконных действий Владимира Омеляна. Дело о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации экс-министра находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года.

Как сообщалось ранее, сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну за совершение незаконных действий, из-за которых государственный бюджет Украины якобы недополучил 30,5 млн грн.

Напомним, что утром 12 июня к Владимиру Омеляну пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. 

В свою очередь, Американская торговая палата поддержала снижение ставок портовых сборов в Украине, несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.

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