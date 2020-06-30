Дело Омеляна: бывшему министру инфраструктуры грозит тюрьма за поддержку портов Украины

НАБУ обвиняет Владимира Омеляна в том, что он нарушил закон, когда подписал решение о снижении портовых сборов на 20%. На защиту бывшего министра инфраструктуры выступили портовики и бизнес-ассоциации. Что важнее: реформы или соблюдение процедур? На этот вопрос должен будет ответить Высший антикоррупционный суд.

Суть претензий

Предметом расследования НАБУ стал приказ министра инфраструктуры от декабря 2017 года, которым портовые сборы в Украине были снижены на 20%. Одним из сборов был административный, размер которого закреплен в законе "О государственном бюджете" и может быть изменен только Верховной Радой.

НАБУ квалифицирует действия Владимира Омеляна по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса: "Издание должностным лицом нормативно-правовых или распорядительных актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупном размере".

По данным бюро, из-за уменьшения размера административного сбора в государственный бюджет поступило 173,1 млн гривен вместо возможных 203,5 млн, то есть казна недополучила 30,4 млн. За это Омеляну грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Позиция Омеляна

Министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана все обвинения отрицает. Во-первых, решение о снижении на 20% всех портовых сборов, кроме маячного, было принято на заседании Кабмина. Омелян, руководитель профильного ведомства, подписал приказ во исполнение коллегиального решения.

Во-вторых, по словам Омеляна, снижение сборов стимулировало грузопоток, и портовая отрасль за следующий год показала рост более чем на 20%.

"Это, безусловно, — прецедент. И теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ, уменьшающее другие налоги — может быть обвинено во вредительстве", — написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Позиция бизнеса

Представители ассоциаций, объединяющих портовиков, крупнейших импортеров и экспортеров страны, единогласно выступили в защиту Владимира Омеляна. Все согласны с тем, что высокие сборы — до 2018 года они были среди самых больших в мире — делают украинские порты неконкурентоспособными.

"Согласно исследованию World Bank Group, которое содержит моделирование сценариев снижения портовых сборов, их снижение в Украине приведет к поступлению дополнительных инвестиций, увеличению грузопотока (что реально произошло с 2018 года и подтверждением тому являются цифры Администрации морских портов Украины), мультипликационному эффекту… Если у кого-то есть желание увеличить ВВП страны на 1%, то можно еще снизить портовые сборы до 63%", — напоминает сопредседатель логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ольга Копийка.

На то же исследование, по которому 50-процентное уменьшение портовых сборов может обеспечить бюджету Украины дополнительные поступления в $167,7 млн долларов за счет увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, в своем заявлении ссылается Американская торговая палата.

"Экономическая привлекательность морских портов и стивидорных компаний в значительной степени зависит от размера ставок портовых сборов. Одним из стратегических аспектов развития морской отрасли Украины является обеспечение ее конкурентоспособности, а также реализация транзитного потенциала страны", — сказано в сообщении.

Стоп реформам

Дело Владимира Омеляна, вызванное стремлением НАБУ после ряда неудач довести до приговора хоть кого-нибудь из бывших соратников Порошенко, может во многом объяснить недостаточную скорость реформ. Случаи уголовного преследования проводников изменений раз за разом дают негативный сигнал всей системе управления: активность наказуема.

Если у министров не будет возможности без многомесячных согласований снимать излишнее давление с бизнеса, экономика страны никогда не наберет ход. Безнадежное отставание от соседей во всех отраслях, потеря конкурентоспособности, проблемы с наполнением государственного бюджета — консервация нынешней ситуации невыгодна в Украине никому.