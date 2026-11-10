В Украине стало меньше финансовых компаний и коллекторов: что изменилось за месяц

По состоянию на 1 ноября 2026 года в Украине работали 702 участников небанковского финансового рынка и 59 банков. За месяц количество небанковских учреждений сократилось на шесть, в том числе из-за уменьшения числа финансовых компаний и коллекторских агентств.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Количество банков, имеющих банковскую лицензию, за месяц не изменилось и составляет 59.

Сколько небанковских финансовых учреждений работает в Украине

По состоянию на 1 ноября в состав небанковского финансового рынка входили:

365 финансовых компаний по сравнению с 370 месяцем ранее;

43 страховщика non-life;

10 страховщиков life;

один страховщик со особым статусом;

96 ломбардов;

76 кредитных союзов;

один лизингодатель;

40 страховых брокеров;

70 коллекторских компаний против 71 в предыдущем месяце.

Таким образом, основное сокращение количества участников небанковского рынка пришлось на финансовые компании. Их стало на пять меньше. Еще одно учреждение выбыло из категории коллекторских компаний.

Количество банковских групп осталось на уровне 14, тогда как количество небанковских финансовых групп увеличилось на две – до 42.

Как изменился платежный рынок Украины

В октябре количество платежных систем, созданных резидентами, не изменилось. На рынке продолжали работать 13 таких систем, в том числе две государственные и 10 международных платежных систем.

В то же время среди поставщиков финансовых платежных услуг произошли следующие изменения:

18 платежных учреждений по сравнению с 17 месяцем ранее;

девять финансовых учреждений с правом оказывать платежные услуги;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

Кроме того, на платежном рынке работали 103 коммерческих агента и 31 технологический оператор платежных услуг. Их количество за месяц не изменилось.

В то же время, количество предоставлятелей нефинансовых платежных услуг возросло с четырех до пяти.

Итак, в октябре общее количество участников небанковского финансового рынка сократилось, однако отдельные сегменты платежного рынка продемонстрировали рост.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк использует большие данные и искусственный интеллект для того, чтобы быстрее оценивать изменения в экономике, последствия российских атак и риски для инфляции. Один из ШИ-инструментов НБУ за несколько часов проработал более 10 тыс. записей о российских ударах, а другой помог построить модель их влияния на потребительские цены.