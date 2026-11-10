В Україні поменшало фінансових компаній і колекторів: що змінилося за місяць

Станом на 1 листопада 2026 року в Україні працювали 702 учасники небанківського фінансового ринку та 59 банків. За місяць кількість небанківських установ скоротилася на шість, зокрема через зменшення числа фінансових компаній і колекторських агентств.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Національного банку України.

Кількість банків, які мають банківську ліцензію, за місяць не змінилася та становить 59.

Скільки небанківських фінансових установ працює в Україні

Станом на 1 листопада до складу небанківського фінансового ринку входили:

365 фінансових компаній проти 370 місяцем раніше;

43 страховики non-life;

10 страховиків life;

один страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

76 кредитних спілок;

один лізингодавець;

40 страхових брокерів;

70 колекторських компаній проти 71 у попередньому місяці.

Таким чином, основне скорочення кількості учасників небанківського ринку припало на фінансові компанії. Їх стало на п'ять менше. Ще одна установа вибула з категорії колекторських компаній.

Кількість банківських груп залишилася на рівні 14, тоді як кількість небанківських фінансових груп збільшилася на дві — до 42.

Як змінився платіжний ринок України

У жовтні кількість платіжних систем, створених резидентами, не змінилася. На ринку продовжували працювати 13 таких систем, зокрема дві державні та 10 міжнародних платіжних систем.

Водночас серед надавачів фінансових платіжних послуг відбулися такі зміни:

18 платіжних установ проти 17 місяцем раніше;

дев'ять фінансових установ із правом надавати платіжні послуги;

один банк — емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв'язку.

Крім того, на платіжному ринку працювали 103 комерційні агенти та 31 технологічний оператор платіжних послуг. Їхня кількість за місяць не змінилася.

Водночас кількість надавачів нефінансових платіжних послуг зросла з чотирьох до п'яти.

Отже, у жовтні загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася, проте окремі сегменти платіжного ринку продемонстрували зростання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект, щоб швидше оцінювати зміни в економіці, наслідки російських атак та ризики для інфляції. Один із ШІ-інструментів НБУ за кілька годин опрацював понад 10 тис. записів про російські удари, а інший допоміг побудувати модель їхнього впливу на споживчі ціни.