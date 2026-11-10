Майже чверть компаній впровадила ШІ: НБУ дослідив використання новітніх технологій українським бізнесом

В Україні помітно пришвидшується темп впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси: частка підприємств, які вже використовують технологію, за рік збільшилася з 13,1% до 23,4%. Компанії інтегрують ШІ для адаптації до змін та підвищення операційної ефективності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Регулятор додав блок запитань про ШІ до щоквартальних опитувань підприємств щодо їхніх ділових очікувань. Це відповідає світовій практиці центробанків Англії, Італії, Іспанії, США, Канади та ЄЦБ, які досліджують вплив цифрових технологій на продуктивність і зайнятість. Порівняння проводилося за підсумками двох хвиль: у II кварталі 2025 року та III кварталі 2026 року.

Ключові результати дослідження НБУ

За даними Нацбанку, використання штучного інтелекту демонструє такі тенденції:

Зростання інтересу: частка підприємств, які тільки розглядають можливість запуску ШІ, піднялася з 19,9% до 29,8%.

Рівень автоматизації: частка компаній, що вже мають або очікують високий рівень автоматизації завдяки новим технологіям, стрибнула з 2,0% до 46,8%.

Нерівномірність впровадження: серед великого бізнесу частка користувачів ШІ зросла з 15,3% до 33,2%. У малому бізнесі показник зріс із 10,5% до 17,7%, а в середньому — з 13,5% до 20,6%.

Зовнішня торгівля: найвищу присутність технологій та найбільший приріст (у 1,9 раза) зафіксовано серед компаній, що поєднують експортні та імпортні операції.

Галузеві лідери: найактивніше ШІ впроваджують у будівництві, інших видах економічної діяльності та переробній промисловості. Натомість висока частка тих, хто не планує користуватися інструментом, зберігається в агросекторі, видобувній галузі, водо- та енергопостачанні.

Доступні інструменти та бар'єри

Опитування показало, що поточна хвиля спирається переважно на генеративний ШІ, тоді як складніші системи застосовуються значно рідше. Основними сферами використання залишаються адміністративні та фінансові завдання, а головною метою компаній є зниження витрат.

Поширення технології фіксують у більшості областей, проте динаміка залежить від близькості до зони бойових дій і релокації підприємств. Водночас разом із практичним запуском бізнес дедалі більше потребує навчання співробітників, готових рішень та експертного супроводу. Ще одним серйозним викликом є безпека: 34% опитаних респондентів висловили побоювання щодо конфіденційності та захисту корпоративних даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект, щоб швидше оцінювати зміни в економіці, наслідки російських атак та ризики для інфляції. Один із ШІ-інструментів НБУ за кілька годин опрацював понад 10 тис. записів про російські удари, а інший допоміг побудувати модель їхнього впливу на споживчі ціни.